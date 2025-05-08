緯穎首季EPS創單季最強 總經理林威遠兼任執行長

緯穎總經理林威遠（左起）將兼任執行長職務，與董事長洪麗甯共同掌舵。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯穎（6669）受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，首季合併營收、獲利、每股盈餘（EPS）均創歷史單季新高。為支持公司的長期發展、推動業務增長並強化管理人才團隊，董事會今日通過重大人事案，總經理林威遠將兼任執行長職務。

緯穎首季營收1706.55 億元，季增47.5%、年增145.1%，毛利率8.7%，季減0.7個百分點、年減2.4個百分點，營益率7%，約略持平去年第4季、年減1.4 個百分點，稅後淨利97.93億元季增38.9%、年增108%，每股盈餘52.7元，季增34.57%、年增95.76%。

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緯穎為追求落實專業分工，簡化管理流程，提高公司整體營運績效與市場競爭力，本月1日將台南分公司割給子公司緯穎智造。因應政經動態與客戶需求，緯集團持續佈局全球供應鏈，強化區域性生產韌性。面對全球人力成本上升及生產效率要求，也繼續加速導入自動化生產與智慧製造技術，進一步提升生產效率和品質穩定度。

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發，公司將於台北國際電腦展（Computex）期間 （5月20日至23日）展出與技術夥伴合作的多項研發成果。

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