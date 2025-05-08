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台郡：首季虧損減少 轉型成果明年顯現

2025/05/08 17:41

台郡第一季每股虧損1.76元。（記者卓怡君攝）台郡第一季每股虧損1.76元。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕軟板廠台郡（6269）今日召開法說會，第一季虧損較上季收斂，首季合併營收51.7億，每股虧損1.76元。台郡表示，上半年營運受國際局勢大幅震盪影響，台郡持續以精實管理及優化產品組合力求改善財務結構，加速轉型提升產品價值來面對關稅、匯率衝擊，開展AI傳輸技術整合及專注行動裝置產品結構調整佈局，預計明年轉型成效即可顯現。

台郡指出，公司產品交給組裝廠，在中國或東南亞、印度等地組裝，公司產品為電子零組件，未直接面對終端客戶，無直接影響，目前關稅仍在談判期間，仍有變化；至於新台幣匯率近期急升，若新台幣兌美元波動1%，對台郡毛利率影響0.2到0.3個百分比，但台郡相對其他產業相對有談判空間與優勢。

台郡表示，上半年延續去年下半年的產品線，產能、產量、成本結構差別不大，第二季為下半年新機準備打樣，研發費用上升，下半年主力客戶新款手機訂單較去年增加，但還未回到2021-2022年水準，明年下半年才可恢復到先前的水準；AI伺服器相關新品開始出貨，明年會有更大幅度成長。

台郡強調，公司加速轉型，定位為訊號傳輸方案解決方案提供商，台郡的客戶相當穩定，經得起國際局勢的挑戰，公司新切入AI伺服器、智慧眼鏡開始有成績出現，今年半蹲馬步，明年即可開始收割轉型成果。

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