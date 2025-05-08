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M31：2奈米IP持續獲採用 先進製程動能強勁

2025/05/08 17:03

M31今日召開法說會，對展望正向。（M31提供）M31今日召開法說會，對展望正向。（M31提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕円星科技（M31）（6643）今日召開法人說明會，第一季合併營收4.35億元，年增27%，季增32.6%，隨著營運規模擴大及2奈米技術研發投入加深，帶動分紅費用與研發支出同步提升，首季每股盈餘（EPS）為0.47元。M31總經理張原熏指出，上半年隨全球晶圓廠IP（矽智財）需求回溫，以及5奈米以下先進製程市場熱度不減，預期將延續成長動能，營運持續穩健推進。

張原熏表示，今年是公司奠定長期成長基礎的關鍵一年，相關成果已初步顯現，首季權利金收入較去年同期倍增，先進製程平台亦將陸續量產。在2奈米製程方面，客戶新案持續展開，反映市場需求強勁；針對未來Chiplet模組化設計趨勢，公司正積極開發兼具相容性與整合性的解決方案。IP屬技術與知識密集型服務，並不涉及實體商品進出口，因此不在關稅調整課徵範圍內，將持續研發投入驅動未來成長，透過堅實技術實力與穩健策略合作，穩步推升營運表現。

在製程佈局方面，M31第一季來自8奈米以下先進製程的授權金營收占比突破六成，凸顯市場對高階製程IP的強勁需求。其中，2奈米IP持續獲得美國晶片大廠擴大採用，應用領域從高階智慧型手機處理器延伸至AI PC筆電處理器。

此外，美國AI影像辨識龍頭企業亦於首季啟動2奈米IP新案，顯示2奈米技術的應用市場正快速拓展。在車用領域方面，M31成功打入中國指標電動車廠先進駕駛輔助系統（ADAS）供應鏈，為布局車用市場奠定重要里程碑。同時，全球電子設計自動化業者與伺服器存儲介面領導廠商相繼導入M31的5奈米以下IP，應用於新一代SoC設計中，顯示公司高階製程IP的技術競爭力已深獲市場肯定。

在晶圓代工合作方面，M31與長期策略夥伴於6奈米平台持續優化設計，海外晶圓廠的5奈米平台專案亦同步加速推進。藉由與先進製程晶圓廠的密切合作，公司預期中長期量產權利金收入將穩健成長。M31長期深耕先進製程IP，提供涵蓋極低功耗記憶體IP、AI NPU效能優化IP及CSI、DSI、UFS等高速傳輸介面的完整解決方案，從PHY、控制器至系統整合，提供一站式技術支援。此外，隨著伺服器與數據中心的擴展，亦帶動LPDDR記憶體及ONFI I/O快閃記憶體接口等相關IP規格升級，進一步鞏固M31在全球市場的長期競爭優勢。

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