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中美破冰會談「誰先打電話」？美財長「1舉動」露馬腳

2025/05/08 17:29

美國財政部長貝森特表示，將瑞士會見中國貿易官員。（資料照，路透）美國財政部長貝森特表示，將瑞士會見中國貿易官員。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕關稅戰僵持多時，美中雙方確定將在瑞士日內瓦，舉行經貿高層會商。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受專訪時，被問到是誰先打電話希望談判時，貝森特突然變得結巴，只含糊表示，「沒有什麼誰先打電話說想要談」。中國外交部則稱，此次會談是應美方請求。

美中宣布本周末在瑞士舉行面對面的「破冰會談」，美國財政部長貝森特6日接受美國《福斯新聞》專訪時，被主持人問到「誰先打電話」時，他開始結巴地說「那個...有很多電話，那個...沒有什麼『第一通電話』，這是一個長時間（美中）多接觸的過程。」

專訪上，貝森特還拒絕透露川普是否會提出將關稅降至50%以示誠意，他補充道，「一切都擺在桌面上，川普本人將決定怎麼做。」

中國外交部在7日例行記者會上，被外媒問到中方宣布副總理何立峰將訪問瑞士，期間將舉行中美經貿高層會談。中方對此次會談有何期待？此行有哪些陪同官員？外交部發言人林劍表示，美方近期不斷表示希望與中方進行談判，此次會談是應美方請求舉行的。

林劍強調，中方堅決反對美方濫用關稅的行為，這一立場沒有任何改變。同時，我們也多次表示，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。任何形式的施壓或脅迫對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

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