漢來美食第一季每股賺4.39元 寫單季次高

漢來美食（1268）第一季每股盈餘4.39元。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今日公布第一季營收17.35億元、年增3.34%；稅後淨利1.85億元、年減7.27%，每股盈餘4.39元，較去年同期略減0.34元，創單季歷史次高。

漢來美食並同步公告4月營收4.1億元，月減15.77%、年增6.22%；累計1-4月營收21.46億元，年增3.88%。

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漢來美食表示，第一季在農曆新年消費需求提高，及宴會廳企業尾牙、春酒旺季等因素加持下營收表現亮眼，惟獲利在電價及人力成本等費用攀高下略受影響。

漢來美食4月營收較3月下滑主要受到美國關稅調整波及，國人消費信心及情緒都受影響，用餐人數明顯減少。

5月即將到來的母親節同樣是聚餐需求高峰，漢來美食旗下各品牌從5月的第一周假日就已經訂位滿滿，尤其是熱門的島語自助餐廳、全台共7家的海港自助餐廳，都早被預訂一空。

5月下旬還有端午節，今年品牌餐廳推出多款粽子組合，總銷售目標訂在1萬6000組，營收預計上看1600萬元，較去年成長近1成。

雖然第二季是餐飲業的淡季，但對漢來美食來說卻是蓄滿動能，5月底，旗下中餐品牌「漢來上海湯包」將在誠品生活台南開出在地的第2家分店，這也是品牌第6家分店。

今年下半年，這隻「小金雞」還將在南港lala port、台中漢神洲際購物中心及台北統一時代百貨陸續產下「金蛋」。

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