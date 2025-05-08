文曄預估關稅與新台幣升值 影響公司非常有限

文曄董事長鄭文宗指出，公司直接出貨給美國非常少，關稅對文曄影響非常有限，新台幣升值，對公司以美元報價的影響也非常有限。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）公布第一季財報，營收與獲利皆超過財測，稅後每股盈餘（EPS）約2.42元，第二季營收以新台幣計，預估約持平，以美元計則小幅成長。董事長鄭文宗指出，公司直接出貨給美國非常少，關稅對文曄影響非常有限，新台幣升值，對公司以美元報價的影響也非常有限。

文曄董事會決議每股普通股配發現金股利6元，創下歷史新高，盈餘配發率從過去幾年的近50%提高至70%，公司表示，考量財務穩健與負債比健康，往後配發率70%將成為常態。

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展望第二季，文曄以1美元兌換31.2元新台幣為假設基準，營收預估中位數約為2475億元，年增約2%；營業利益預估中位數約48.3億元、年增約13%；稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約新台幣27.5億元，年增約28%，稅後EPS預估中位數約為2.21元，年增約30%。

文曄指出，如果不扣除特別股股利2.7億元，第二季每股獲利預估中位數約為2.45元。

文曄今公布4月份自結營收約1181億元，月增長約33%、年增約35%；1到4月累計營收3655億元，年增約30%。

文曄今日召開線上法說會並公布第一季財報，自結季營收約為2474億元，季減約6%、年成長約28%，超過財測上緣的2360億元；營業利益約45.7億元，季增約8%、年增約75%；稅後淨利歸屬於母公司業主約27.1億元，季增約7%、年增約70%，超過財測中位數的25.7億元，以加權平均股數計算，EPS約2.42元。

文曄指出，近期關稅議題增添整體經濟及產業帶來不確定性，但除去此因素，半導體產業的基本面穩健改善中，整體庫存去化順利。文曄直接出貨美國很少，只有少部分的被動元件與中國零組件受影響，整體而言，受關稅影響非常小，對等關稅因寬限期到7月，且關稅政策不斷改變中，影響性待觀察。

文曄表示，根據國際市調機構Gartner的預估，受惠於AI技術與應用的持續發展與數位化的需求，半導體各應用領域未來仍將穩健成長。在當前全球供應鏈日益複雜且快速變動的環境下，公司將積極發揮全球布局的優勢，透過全方位的服務能力，持續為全球的客戶和供應商創造更多價值。

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