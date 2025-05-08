緯創4月營收創同期新高 緯穎4月業績寫新猷

緯創4月營收1337.04億元，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）4月營收1337.04億元，月減12.6%、年增84.06%，創歷年同期新高，今年前4個月營收累計為4801.88億元、年增54.47%，寫歷年同期新猷；管理層表示，第2季旗下PC出貨可望年增雙位數百分比，AI伺服器出貨年增3位數百分比。

緯創AI伺服器事業重要的合作夥伴、關係企業緯穎（6669）同步公告4月營收638.03億元，月減26.35%、年增190.5%，創歷年同期新高，今年前4個月營收累計為2344.57億元、年增155.98%，寫歷年同期新猷。

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緯創4月筆電出貨170萬台，月減10.52%、年增6.25%，桌機出貨75萬台，月減6.25%、年增7.14%，顯示器出貨70萬台，月減17.64%，年對年持平；管理層表示，5月、6月的AI伺服器出貨將逐月提升，PC類產品也將在客戶訂單挹注之下，出貨年增雙位數百分比。

緯創日前宣布在美國、墨西哥、台灣進行多項重大投資案，拉升全年資本支出金額至676億元，董事長林憲銘、總經理林建勳預計會在5月16日的年度股東常會上，向投資人說明營運展望以及關於新台幣匯率急升的看法。

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