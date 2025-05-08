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清大頒名譽工學博士給蔡進步 肯定對封測產業貢獻

-0001/11/30 00:00

清華大學校長高為元（左）與工學院院長胡育誠（右），頒授名譽博士證書給蔡進步（中）。（記者洪美秀攝）清華大學校長高為元（左）與工學院院長胡育誠（右），頒授名譽博士證書給蔡進步（中）。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕巨沛公司創辦人暨董事長蔡進步今天獲頒清華大學名譽工學博士。蔡進步畢業於清華動機系，曾任清華大學校友總會理事長，很定其對產業及母校的貢獻。

蔡進步表示，獲頒清華名譽博士有種夢幻般的感覺，並分享「雙專業」的π型人生，「我的第一個專業是半導體封測領域，公司不大但算是蠻成功的；第二個專業就是凝聚校友向心力，回饋母校清華。」

校長高為元指出，蔡進步出生在嘉義布袋海邊的養蚵人家，在經濟及教育資源均受限的情況下，父母盡其所能提供他自由探索的空間，蔡進步也不負所望，在半導體界闖出了一片寬廣的天空。且將發展事業的專注與熱情灌注在校友總會發展上，更說是獨一無二的「進步」效應，帶領清華校友永遠走在「進步」的道路。

推薦蔡進步為清華名譽博士的工學院院長胡育誠指出，蔡進步深耕半導體產業設備與材料代理服務領域30多年，橫跨光電、測試、基板構裝等多元面向，不僅為台灣半導體供應鏈建立堅實基礎，更帶領公司拓展至亞洲多國，設立完善的服務據點，展現國際化經營視野。

蔡進步1981年畢業於清大動力機械工程學系，擔任校友總會理事長期間，建立由總會領導、分會響應的整體架構，為校友組織運作奠定堅實基礎。目前清華在台有4個校友分會，包括中部、南部、金門及桃竹苗校友會；並拓展海外校友網絡，還到北美、上海、印度及越南等地參與校友會活動，提升清華校友的全球版圖與能見度。

蔡進步是清大在台建校後頒授的第44位名譽博士。清華名譽博士包括諾貝爾物理獎得主楊振寧、李政道、中研院前院長李遠哲、台積電前董事長張忠謀、奧運田徑國手「飛躍羚羊」紀政、國際知名動物保育人士珍古德、央行前總裁彭淮南、超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰等人。

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