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台幣狂飆早有跡象 楊金龍：會記取教訓及早撲滅星星之火

2025/05/08 15:34

央行總裁楊金龍今（8）日出席立法院財政委員會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）央行總裁楊金龍今（8）日出席立法院財政委員會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣5月2日、5日一連兩個交易日以每日升值近1元速度暴衝，外界以史詩級狂飆形容，民進黨立委郭國文與李坤城質詢時均提到，這波新台幣急升走勢有跡可循，4月中就有週刊報導台幣將升至13.3元，央行應第一時間澄清，不該任由預期持續發酵，畢竟星星之火足以燎原，央行總裁楊金龍也坦言，其實川普宣布對等關稅後，升值預期就開始醞釀，星星之火應該要馬上撲滅，「我們會記取教訓」。

郭國文質詢時指出，這波台幣急升，除了外資匯入、出口商拋匯以及禿鷹、熱錢炒作等基本貨幣供給因素，更深層的心理預期因素才是主因。

早在4月中市場就有所謂「廣場協議2.0」出現，對台幣、日圓產生強烈升值壓力，更有媒體如《經濟學人》提到台幣應升至13.3元，引發預期心理連鎖反應。卻沒看到央行在第一時間公開澄清或說明，以至於傳言持續發酵，媒體一燒半個月，到昨天財信傳媒董事長還在講。

楊金龍說，確實，若能在第一時間澄清效果會更好，以後會記取教訓。

楊金龍在回應李坤城時也指出，央行是在4月30日看到新台幣升值力道轉強，不過若往前回溯，在川普4月初宣布對等關稅後，市場就慢慢有醞釀升值的氣氛，加上各種評論陸續出現。

李坤城說，以此看來，央行似乎有點輕忽，星星之火可以燎原；楊金龍表示，過程中有私下跟評論員接觸，希望他們不要過度影響市場穩定，楊二度表示，央行會記取教訓，看到市場有星星之火，就必須立即有動作，趕快撲滅。

近兩日台幣已回穩至30字頭，多位立委也關切30元是否是楊金龍防線？可以保證不會再回到29字頭嗎？

楊金龍表示，匯率由市場供需決定，有升有貶，經過連續兩日急升，負面能量已經釋放，這兩天台幣匯市供需較為正常，目前so far so good（一切都好），央行調節也不像前幾天那麼辛苦。

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