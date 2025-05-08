名師解盤》容逸燊：台股變數多 靜待半導體關稅出爐

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市在今天演了上半場的好戲，11點半之前一度大漲至20747點，但最後一盤，台積電遭受摜壓15元，最終收在平盤左右，目前半導體關稅尚未出來，未來對台灣的半導體關稅，在10%之內的話，台積電衝擊還可以接受，主要得看，跟競爭對手日本、韓國的差距是多少，目前半導體課稅，很難去單獨論定，因為台積電晶片直接出貨到美國只有5%以下，加上中國、美國即將在瑞士談判，所以現階段美國不至於把槍口對準自己盟友，台積電或許有豁免條件，台股就有機會利空出盡，另外就是，昨天晚上美股在尾盤時候，輝達股價急拉，主要是美國商務部準備要把拜登時期的晶片禁令分級制度去調整。

在川普出訪中東之前，可能會給親美的中東國家「送禮」，有利於台灣AI相關廠商，但有部分AI股已反彈到半山腰，建議投資人等待利空拉回再進場，利多狀況下，可以調節保留現金，以因應未來走勢，台積電維持在900元之上，將會持續多方格局不變，另外今天AI概念股補漲，如台光電、晟銘電，表現相對強勢，權值股部分，廣達、鴻海和緯創都在平盤上下，看起來市場是稍微觀望，今天成交量能也是量縮的，2500億元不到，目前市場仍等待最終半導體關稅的結果出爐。

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另外則是要注意匯率影響，台幣短線急升後，已經趕進度跟上亞洲其他國家，人行在放水1兆人民幣刺激經濟後，人民幣反而是呈現走升動作，這也是為了未來中美貿易談判做鋪路，整體看起來，關稅戰應該逐漸往比較好的方向去發展，昨天美股公布經濟數據稍微強勁，所以也讓FED比較偏鷹派言論，讓市場消化，降息可能要等到下半年7月，目前影響台股的變數，仍非常之多，匯率、關稅和半導體關稅等，建議大家持有現金部位，去應對後續行情。

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