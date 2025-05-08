研華4月營收創同期新高 台灣市場業績增幅最強

研華4月營收61.43億元，月減2.9%、年增28.97%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）4月營收61.43億元，月減2.9%、年增28.97%，為歷年同期新高，今年前4個月營收累計為234.94億元、年增26.03%；在全球各地的營收成長幅度當中，台灣市場動能最佳。

研華指出，台灣市場4月營業額年增64%，新興市場則年增47%，中國年增18%，北美年增15%，歐洲與日本市場皆年增9%；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

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研華表示，以各事業群表現而言，4月表現均較去年同期雙位數增長，智能系統事業群 （iSystems）、物聯網自動化事業群（IAutomation）、智能服務事業群 （Intelligent iService）分別年增37%、19%及31%；嵌入式事業群（Embedded Sector）整體年增15%，其中，嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ）年增14%，應用電腦事業群 （ACG）年增17%。

進一步檢視今年前4個月累計營收，研華在北美、歐洲、中國、台灣、新興市場表現佳，年對年分別增長21%、21%、13%、15%及29%；日本市場呈現個位數年增，而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。

各事業群在今年前4個月的表現方面，智能系統事業群 、物聯網自動化事業群、智能服務事業群較去年同期分別年增29%、19%及38%；嵌入式事業群整體則年增12%，其中，嵌入式運算與周邊系統年增13%，而應用電腦事業群年增11%。

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