瀚荃宣布現金減資 每股退1.5元

瀚荃此次擬辦理現金減資1億3841萬7650元，減資比例為15%。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕瀚荃（8103）發言人王霈蓮於在證交所召開重訊記者會，說明公司董事會今日做出重大決議，在不影響未來各項營業投資現金流量需求的前提之下，為提升股東權益報酬率與資本結構優化等，決議擬進行現金減資，每股退還1.5元，減資比重15%。

瀚荃此次擬辦理現金減資1億3841萬7650元，銷除股份1384萬1765股，以公司目前已發行股份總數9227萬8436股計算，減資比例為15%。減資後實收資本額為7億8436萬6710元，發行股數降至7843萬6671股。減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日的已發行總股數計算。

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依前述已發行股份總數計算，瀚荃每仟股減少150股，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前5日內，向公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股的畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人以該參考價承購。

瀚荃現金減資換發的新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。現金減資基準日前，如因公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長全權處理。

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