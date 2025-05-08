晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中華電信前進美國德州 助威AI台廠供應鏈

2025/05/08 15:29

中華電信前進美國德州設據點。圖為台北營運總部。（記者王憶紅攝）中華電信前進美國德州設據點。圖為台北營運總部。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日宣布，美國子公司「中華電信全球股份有限公司」CHT Global正式在美國德州達拉斯（Dallas）設立全新服務據點。中華電信公司董事長簡志誠表示，中華電信深耕美國市場已超過20年，為貼近台商北美佈局，秉持『台商在哪，中華電信就在哪』的服務理念，在聖荷西、紐約等地設立據點後，達拉斯據點也正式，除提供客戶即時且靈活的技術服務與整合資通訊解決方案，更結合集團資源與在地夥伴，拓展服務範疇，全力支持客戶發展需求，更是響應美國政府促進投資政策，中華電信以實際行動支持台商實踐美國製造、鏈結美國市場的重要行動。

國內電子大廠包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、仁寶（2324）、英業達（2356）等齊聚德州，而長榮航空今年10月也將開航直飛達拉斯。

簡志誠說，雖逢全球關稅議題，導致整體經濟環境快速變遷，惟此變化對公司帶來的影響有限，轉而為國際業務提供成長新契機。

簡志誠說， 德州作為美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的台商重鎮。同時憑藉其卓越的港口建設，綠電、天然氣、水資源的豐沛供應，加上優惠的稅賦制度，已成為台商製造業赴美設廠之首選，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業皆相繼宣布在德州建廠或擴產，儼然形成堅實的台商新聚落，此也將帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信進駐達拉斯，正是看準德州龐大的產業發展潛力，期望更貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向之專業技術與服務支援，成為台商拓展海外業務的重要後盾。

中華電信全球股份有限公司為中華電信全資設立，設點涵蓋美國加州聖荷西、紐約、亞利桑那鳳凰城與德州達拉斯，深耕北美市場多年，提供從專線連結、語音與網路通訊、資料中心託管、企業行動方案，到5G企業專網、系統整合等多元資通訊服務，致力協助台商順利拓展美國市場，成為企業可信賴的數位夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財