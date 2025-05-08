中華電信前進美國德州 助威AI台廠供應鏈

中華電信前進美國德州設據點。圖為台北營運總部。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日宣布，美國子公司「中華電信全球股份有限公司」CHT Global正式在美國德州達拉斯（Dallas）設立全新服務據點。中華電信公司董事長簡志誠表示，中華電信深耕美國市場已超過20年，為貼近台商北美佈局，秉持『台商在哪，中華電信就在哪』的服務理念，在聖荷西、紐約等地設立據點後，達拉斯據點也正式，除提供客戶即時且靈活的技術服務與整合資通訊解決方案，更結合集團資源與在地夥伴，拓展服務範疇，全力支持客戶發展需求，更是響應美國政府促進投資政策，中華電信以實際行動支持台商實踐美國製造、鏈結美國市場的重要行動。

國內電子大廠包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、仁寶（2324）、英業達（2356）等齊聚德州，而長榮航空今年10月也將開航直飛達拉斯。

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簡志誠說，雖逢全球關稅議題，導致整體經濟環境快速變遷，惟此變化對公司帶來的影響有限，轉而為國際業務提供成長新契機。

簡志誠說， 德州作為美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的台商重鎮。同時憑藉其卓越的港口建設，綠電、天然氣、水資源的豐沛供應，加上優惠的稅賦制度，已成為台商製造業赴美設廠之首選，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業皆相繼宣布在德州建廠或擴產，儼然形成堅實的台商新聚落，此也將帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信進駐達拉斯，正是看準德州龐大的產業發展潛力，期望更貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向之專業技術與服務支援，成為台商拓展海外業務的重要後盾。

中華電信全球股份有限公司為中華電信全資設立，設點涵蓋美國加州聖荷西、紐約、亞利桑那鳳凰城與德州達拉斯，深耕北美市場多年，提供從專線連結、語音與網路通訊、資料中心託管、企業行動方案，到5G企業專網、系統整合等多元資通訊服務，致力協助台商順利拓展美國市場，成為企業可信賴的數位夥伴。

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