智崴攜手日本東寶，新《哥吉拉》飛行劇院版夏天全球上映。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴（5263）今（8）日宣布攜手日本東寶株式會社（Toho Co., Ltd.），共同推出全新《哥吉拉 The Ride》飛行劇院影片，這部由東寶製作、以經典怪獸「哥吉拉」為主角的沉浸式體驗內容，將自今年夏季起，陸續登上全球超過40座搭載智崴「i-Ride」系統的主題樂園與娛樂場域。

智崴指出，新《哥吉拉 The Ride》由知名電影《哥吉拉 -1.0》導演、榮獲第96屆奧斯卡最佳視覺效果獎的山崎貴親自擔任導演、編劇與視覺特效總監。山崎導演以細膩震撼的視覺敘事廣受國際肯定，並曾執導現正於日本西武園遊樂園上映的《哥吉拉・The Ride 大怪獸頂上決戰》，該作憑藉壓倒性的臨場感與技術品質，創下99%的遊客滿意度，被譽為飛行劇院領域的劃時代之作。

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智崴資訊董事長歐陽志宏表示，透過本次合作，智崴正式將《哥吉拉》這一全球知名IP納入授權內容，為主題樂園與飛行劇院業者提供獨一無二、高品質且沉浸感十足的頂尖內容，全面提升場域吸引力與娛樂價值。

此次與東寶的攜手合作，也象徵智崴在沉浸式娛樂領域邁向全新里程碑。透過結合電影級製作、全球頂級IP與飛行劇院沉浸科技的跨界合作，吸引更廣泛的觀眾群體，同時，智崴也持續致力於打造更多元的IP合作內容，為全球觀眾帶來更精彩的沉浸式娛樂體驗。

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