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新債王看衰美股、喊多金價！理由、目標價位1次看

2025/05/08 15:20

新債王看衰美股，估今年將下探4600點，而金價則上看每盎司4000美元。（彭博）新債王看衰美股，估今年將下探4600點，而金價則上看每盎司4000美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對近期金融市場的劇烈波動，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）看衰美股，喊多黃金，他表示，失業率上升和美債殖利率曲線倒掛，均預示美國經濟將步入衰退，預測標普500指數今年可能跌至4600點左右，由於投資者正處於1個中期風險規避的市場中，出於對地緣政治動盪、關稅以及現有巨額債務的擔憂，黃金已不再是短期投機工具，可能會漲到每盎司4000美元。

岡拉克週四（8日）接受CNBC訪問時表示，當前市場的不確定性主要源自於經濟疲軟，與長期利率上升的悖論，以及失業率上升和美債殖利率曲線的異常變化。

他進一步說明，失業率正在上升，且高於其36個月和12個月移動平均線，而「2年期-10年期」公債殖利率曲線長期以來一直倒掛，儘管現在已變為正值，但通常它預示著經濟問題。

此外，垃圾債券（CCC級債券）殖利率顯著上升，且CCC級債券與BB級債券之間的利差超過了其200日移動平均線，這是一個不好的信號。

儘管經濟疲軟，長期美債殖利率卻在上升，他認為這種情況會持續下去，因為債務的利息支出非常糟糕，每天要達到40億美元（約新台幣1200億元）。

在這種市場波動中，黃金卻展現了獨特的避險價值。他認為，人們對黃金的需求源於對地緣政治動盪、關稅以及現有巨額債務的擔憂，黃金不再是短期交易者，或生存主義者進行投機的工具，而是作為長期持有的資產類別，由於黃金是真正的貨幣資產，因此，他預測，黃金可能會漲到4000美元，並認為這是1個長期趨勢。

至於美股方面，他認為標普500還有很大下跌空間，從現在的5631點下跌至4600點附近才能找到支撐位。

他進一步指出，只有美股回到此價位，他才會真正開始考慮部署資金，用於更長期的投資。畢竟我們通常的投資期間大約是18個月到2年，這是我們對投資期限的看法，尤其是在固定收益方面，我們不像許多競爭對手那樣頻繁交易。

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