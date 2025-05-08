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印巴互轟恐砸了亞洲飯碗 港媒爆這3國面臨海嘯第一排

2025/05/08 15:34

港媒示警，印巴衝突恐危及白米供應。（彭博）港媒示警，印巴衝突恐危及白米供應。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港媒指出，印度是全球最大的白米出口國，巴基斯坦則是第四大白米出口國，這2個擁核國家長期衝突可能切斷白米供應或推高大宗物資價格，特別是印尼、新加坡和馬來西亞容易受到貿易中斷的影響。

印度與巴基斯坦7日爆發衝突，印度先是空襲巴基斯坦及巴國控制的喀什米爾地區，事後巴基斯坦也砲轟印度邊境，兩國空軍戰機更爆發大規模空戰。

由於2國都是白米出口國，雙方爆發衝突恐波及白米供應。《南華早報》8日報導，官員和分析人士示警，印巴衝突加劇可能威脅整個亞洲的糧食安全，如果這場危機擾亂貿易並推高全球大宗商品價格，恐危及白米進口國。

報導指出，印度是世界最大的白米出口國，巴基斯坦是第四大白米出口國，2國家都向依賴進口的東南亞國家出售洋蔥和其他必需食品。這兩個擁有核武器的國家若爆發長期衝突，有可能扼殺重要供應或推高價格，其中馬來西亞、新加坡和印尼特別容易受到貿易中斷的影響。

馬來西亞農業和糧食安全部長薩布（Mohamad Sabu）強調，印巴政治和經濟穩定對馬來西亞的糧食安全至關重要，如果發生戰爭或緊張局勢，影響港口運營或運輸基礎設施，白米進口可能會受到干擾。

報導稱，白米是東南亞的主食，人均每年消費量約為150公斤），寮國和柬埔寨是該地區消費量最高的國家之一，人均消費量超過 230 公斤，馬來西亞和印尼的消費量均超過 120 公斤。

不過，馬來西亞生產的白米僅能滿足國內需求的一半左右，其餘則依賴進口。其中，超過40%的進口產品來自印度和巴基斯坦，其次是越南、泰國和柬埔寨。

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