晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

廣達4月營收創同期新高 林百里明參加生策年會

2025/05/08 14:35

廣達4月營收1540億元，月減20%、年增58.2%，創歷年同期新高。（資料照）廣達4月營收1540億元，月減20%、年增58.2%，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）4月營收1540億元，月減20%、年增58.2%，創歷年同期新高，今年前4個月營收累計為6396.82億元、年增79.55%，寫歷年同期新猷；廣達董事長林百里預計於明（9日）現身2025生策年會，將與總統賴清德、經濟部長郭智輝等人同台。

廣達發言體系指出，由於3月季底效應帶動旗下筆電出貨，4月客戶拉貨力道恢復平穩公司4月筆電出貨330萬台，月減32.65%、年增3.12%，預計在下週三（14日）發布2025年第1季財報，目前正值緘默期，屆時將由公司高層說明第2季展望。

關於外界關心近期新台幣急升事件，是否對於公司後續獲利產生壓力？廣達認為，長期的匯率趨勢比起短期相對更加重要，需要繼續觀察往後的匯率走向。

林百里明日將出席2025生策年會，該場活動屬於凝聚產業夥伴、交流趨勢與發展方向的重要平台，屆時將以「承」為主題，邀集跨界領袖齊聚，從國家政策願景、國際局勢變化到產業經濟動能，共同激盪如何乘勢前行、強化產業格局，讓台灣大健康產業穩健成長，厚植「健康台灣」的堅實根基。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財