廣達4月營收創同期新高 林百里明參加生策年會

廣達4月營收1540億元，月減20%、年增58.2%，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）4月營收1540億元，月減20%、年增58.2%，創歷年同期新高，今年前4個月營收累計為6396.82億元、年增79.55%，寫歷年同期新猷；廣達董事長林百里預計於明（9日）現身2025生策年會，將與總統賴清德、經濟部長郭智輝等人同台。

廣達發言體系指出，由於3月季底效應帶動旗下筆電出貨，4月客戶拉貨力道恢復平穩公司4月筆電出貨330萬台，月減32.65%、年增3.12%，預計在下週三（14日）發布2025年第1季財報，目前正值緘默期，屆時將由公司高層說明第2季展望。

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關於外界關心近期新台幣急升事件，是否對於公司後續獲利產生壓力？廣達認為，長期的匯率趨勢比起短期相對更加重要，需要繼續觀察往後的匯率走向。

林百里明日將出席2025生策年會，該場活動屬於凝聚產業夥伴、交流趨勢與發展方向的重要平台，屆時將以「承」為主題，邀集跨界領袖齊聚，從國家政策願景、國際局勢變化到產業經濟動能，共同激盪如何乘勢前行、強化產業格局，讓台灣大健康產業穩健成長，厚植「健康台灣」的堅實根基。

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