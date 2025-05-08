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鈺創旗下鈺立微榮獲首屆「智慧創新大賞」IC設計類金牌首獎

2025/05/08 14:25

鈺創董事長盧超群看好台灣半導體產業未來發展。（記者卓怡君攝）鈺創董事長盧超群看好台灣半導體產業未來發展。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由經濟部主辦之首屆「智慧創新大賞」，吸引來自全球36國、1253支隊伍報名參賽，鈺創（5351）旗下專注3D視覺與AI融合應用的子公司 ‒ 鈺立微電子（eYs3D Microelectronics）榮獲IC設計類企業公開組金牌第一名殊榮。

　鈺創表示，鈺立微電子能在如此激烈的戰局中脫穎而出，關鍵在於AI Edge Computing感測運算系統之多感測器融合、即時AI辨識與邊緣運算架構的創新實力，更重要的是，該技術與產業需求緊密結合，可加速AI邊緣運算的實際落地應用。此次競賽不僅只是AI高手匯聚切磋機會，更是相互合作的絕佳契機，在獲獎後，已有多家名系統廠商主動接洽合作，成為攜手共創AI 商機的理想夥伴。

　鈺創指出，鈺立微電子具備IC次系統設計、演算法設計、AI模型架構與多元感測技術，不僅具備邊緣運算平台與感測模組的開發實力，更已建構完整的AI模型自主訓練、規劃與量產能力。透過導入自主資料生成與模型優化技術，協助客戶量身打造符合應用需求的AI模型，加速AI產品的商品化進程與場域落地。

　此次鈺立微電子獲獎的AI Edge Computing感測運算系統，整合多感測器融合、即時AI辨識與邊緣運算架構，可廣泛應用於智慧交通、自主機器人、無人機、安防監控與智慧場域感知等多元應用，展現高度彈性、模組化與可擴展性。系統支援即時決策與高隱私防護，特別適合需要現場即時反應與低延遲運算的智慧場景。

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