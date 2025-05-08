央行抓炒匯！楊金龍證實昨已啟動專案金檢 今天也會去

央行總裁楊金龍今（8）日出席立法院財政委員會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行抓禿鷹、炒匯雷厲風行，央行外匯局長蔡烱民6日才對外釋出將啟動專案金檢，總裁楊金龍今日已證實，「昨日就已經出動，今天還會去」。

楊金龍在5日的記者會上說，發現疑似禿鷹蹤跡，金額蠻大的，已經予以警告。

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今日在立法院財委會有立委關切禿鷹規模多大？是否有大型對沖基金？楊金龍並未具體回應，楊表示，央行對於資金進出會緊盯，若外資匯入後停泊於新台幣帳戶上，沒有買股票就會提醒他，趕快出去，「這兩天看到外資都有乖乖進場買股」。

若央行金檢發現，國內的進出口商也炒匯，會如何處理？楊回應，央行會找銀行，因為銀行需要進行KYC（know your customer，認識你的客戶），都有相關的規定可以處理。

至於專案金檢會持續多久？是否有罰則？

楊金龍說，會看狀況，若市場已經恢復平靜，就可以停止。央行和外資保管行都有密切協調與溝通，應該已經足夠，若制定罰則，可能會嚇跑外資。

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