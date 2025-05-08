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美債重量級買家來了！貝森特曝需求高達2兆美元

2025/05/08 14:22

美國財政部長貝森特表示，加密貨幣預計未來幾年將帶來高達2兆美元的需求。（彭博）美國財政部長貝森特表示，加密貨幣預計未來幾年將帶來高達2兆美元的需求。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣將成為美債重要買家，在週三（7日）眾議院聽證會上，美國財政部長貝森特表示，加密貨幣預計未來幾年將帶來高達2兆美元的需求，並指出，它是推動美元全球使用的重要創新。

華爾街見聞報道稱，貝森特週三在眾議院金融服務委員會作證時表示，加密貨幣是推動美元在全球使用的重要創新來源。他特別指出，有預測認為，未來幾年加密貨幣可能創造高達2兆美元（約新台幣60兆）的美國公債需求。

截至去年底，摩根大通預計約有1140億美元（約新台幣3.42兆）的美國公債被用作穩定幣的儲備，雖然僅佔流通總量的不足2%，但增長速度驚人。

貝森特指出，穩定幣的快速成長，提供了1個解決美債需求不足問題的潛在途徑。

另，貝森特也承認，最近國債拍賣中主要交易商的參與率非常低，這可能表明存在監管問題限制了他們的資產負債表參與拍賣的能力。因此，改革補充槓桿率（SLR）已成為包括聯準會在內的3大銀行監理機構的高度優先事項。

同時，貝森特重申財政部擁有非常強大的工具箱，來應對美國國債市場的任何動盪，聯準會也具備類似工具。他指出，儘管上個月市場波動性較高，但國債市場仍然運作良好。

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