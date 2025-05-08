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台灣9城市上榜！2025全球最幸福城市排名 台北搶進前10

2025/05/08 14:12

2025年「幸福城市指數」，台灣共9座城市進榜。（路透資料照）2025年「幸福城市指數」，台灣共9座城市進榜。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國生活品質研究院（Institute for Quality of Life）公布2025年「幸福城市指數」（Happy City Index），今年共200座城市獲選，榜首是丹麥首都哥本哈根，去年46名的台北今年大幅進步至第8，另外包含台北在內，台灣共9座城市進榜。

生活品質研究院每年從「孕育並增長幸福感」層面進行全球城市調查，此次調查由來自全球超過150名研究人員共同執行，透過訪談居民、分析數據，從居民福祉、城市治理、環境品質、經濟發展、醫療健康與交通便利等6大面進行評分，並綜合82項幸福指標，將這些城市列入金、銀、銅評級。

排名前10的城市依序為哥本哈根（1039分）、瑞士蘇黎世（993分）、新加坡（979分）、丹麥奧胡斯（958分）、比利時安特衛普（956分）、南韓首爾（942分）、瑞典斯德哥爾摩（941分）、台灣台北（936分）、德國慕尼黑（931分）、荷蘭鹿特丹（920分）。

哥本哈根本次以1039分奪冠，也是今年唯一總分超過1000分的城市，哥本哈根去年排名第8。

值得一提的是，台北去年第46名位處銀牌組，今年名列全球第8晉升金牌組，成為本屆進步幅度最大的大城市之一，獲評為傳統與尖端科技無縫融合的城市。

評分方面，台北在城市治理（210分）、交通（131分）、環境（192分）3項中表現尤其突出，分別名列全球第2、第3與第5名。；居民（158分）、經濟（126分）、醫療健康（120分）則未能打入全球單項榜前15名。

但評語提及台北市民肥胖率達50%，空品改善是重要挑戰之一。

除台北外，還有包括新竹（第79名）、彰化（87名）、高雄（91名）列入銀牌級；台中（113名）、桃園（115名）、台南（134名）、嘉義與基隆並列第172名，8座城市上榜，六都僅新北未進榜。

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