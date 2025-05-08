六福賴振融：擴大資產布局 雙引擎帶動成長

六福集團總裁賴振融。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕六福（2705）集團總裁賴振融今日正式宣告擴大資產布局，要以觀光本業與不動產開發為雙引擎，帶動集團成長。賴振融表示，除觀光本業外，資產活化及佈局已是進行式，在日本、倫敦、澳洲雪梨等地尋覓不動產，進行開發。

賴振融表示，六福酒店式商辦明年完工，關西六福莊二期也已進入籌備期，其中，六福酒店完工後，以七成的出租率計算，可挹注約2億元的營收挹注，而未來將著重發展生態渡假村、商場、住宅等複合式營運。

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除觀光本業外，賴振融表示，看好全球觀光穩定復甦，資產活化及佈局已是進行式，不僅位處南港的台北六福萬怡酒店營收大幅成長，也正積極布局國內外市場，尋覓國內外新營運點，將六福打造為國際級觀光品牌，並跨足國際不動產開發。

賴振融指出，關西六福莊二期已啟動，將以獨一無二緊鄰動物的叢林概念，以生態渡假村、商場、住宅等複合式經營，未來將持續以觀光本業與不動產開發為雙引擎，推動企業永續成長，打造具國際視野的多元事業版圖。

六福4月營收達1.92億元，年增18.53%，創近7年來新高。1-4月累計營收達7.1億元，年增7.27%，同創近7年新高。六福自去年下半年至今營收走高，2024年更轉虧為盈，終結長達8年的虧損。

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