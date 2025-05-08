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焦點股》茂訊：首季EPS創同期新高 漲停歡呼

2025/05/08 12:45

茂訊首季每股盈餘2.83元，創下歷年同期新高紀錄。（茂訊提供）茂訊首季每股盈餘2.83元，創下歷年同期新高紀錄。（茂訊提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型電腦供應商茂訊（3213）昨（7日）公告首季每股盈餘（EPS）2.83元，創下歷年同期新高紀錄，加上印度、巴基斯坦交戰為台灣強固軍工題材增添柴火，截至中午12時16分，茂訊股價暫報漲停價110.5元，成交量3403張，尚有972張漲停委買單尚未成交。

茂訊將於6月11日召開今年度的股東常會，董事長沈頤同在最新營業報告書中指出，無人機技術在2024年進一步成熟，成為現代戰爭的核心裝備之一。茂訊在無人機控制系統研發上取得顯著進展，並與多個國防客戶建立合作關係，同時成功開發多款針對軍工市場信息安全的產品。

沈頤同指出，隨著各國軍隊開始大規模引入智能設備和信息化系統，茂訊的強固型工業電腦和客製化解決方案將鎖定相關需求，繼續加大投入資源研發AI 技術、無人機控制系統和信息安全領域，同時放眼佈局全球的市場拓展策略，尤其是在歐洲、北美和亞太地區，透過與在地廠商的緊密合作，進一步提升市場佔有率。

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