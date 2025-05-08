台糖加油站捐點創新高 120萬物資助11家公益團體

台糖副總經理曾見占表示，台糖加油站去年11月推出加油捐點活動即廣受好評，今年再次續辦。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖加油站3月1日好評續辦「加油捐點做公益」活動，在各界踴躍參與下，短短1.5個月即累計超過1億1962萬點的愛心點數，創下歷史新高，台糖將已募集的愛心點數兌換約120萬元物資，贈予共11家公益團體，傳愛送暖。

台糖8日上午臺南市台糖崇德加油站舉行成果發表會。台糖副總經理曾見占表示，台糖加油站去年11月推出加油捐點活動即廣受好評，為延續愛心，鼓勵更多民眾投入社會公益，今年再次續辦，此次活動的募點成績更加亮眼，共吸引25萬人次踴躍響應，累計破億的愛心點數，創下歷史新高。

請繼續往下閱讀...

台糖響應活動，台糖加油站也加碼捐出每公升10點的愛心點數，讓善意層層放大。台糖指出，此次募集加油愛心點數將兌換成物資，全數捐贈予11家公益團體，包含華山、創世、家扶、伊甸、麻煩小天使、新扶小羊、喜樂保育院、美善、勵馨、善牧及台北肢體殘障運動協會等。活動期間民眾加油滿25公升並捐贈點數，還可獲贈一瓶台糖葡萄糖胺飲。

台糖指出，未來將持續深化愛心公益平臺，發起更多貼近社會需求的有感公益行動，串聯民間力量，促進良善循環。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法