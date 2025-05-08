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焦點股》元山：車用訂單能見度高 股價勁揚

2025/05/08 11:56

元山一度漲停。圖為總經理劉賢文。（資料照）元山一度漲停。圖為總經理劉賢文。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠元山（6275）昨日公告第一季每股稅後盈餘（EPS）0.5元，獲利略遜去年同期，不過著力耕耘的車用電子接單順暢，訂單能見度維持一年以上，也切入水冷散熱領域，今日股價開高走高，一度強攻漲停價45.85元，近11時45分，元山股價上漲3.1元或7.43%，暫報44.8元，成交量逾1900張。

元山第一季稅後淨利3873萬元、年減17.32%，每股稅後盈餘（EPS）0.5元，衰退主因是匯兌收益較去年同期略為下降、壓抑業外收益，使第一季獲利低於去年同期。元山指出，因高功率AI晶片的散熱需求殷切，積極佈局高階網通、伺服器散熱產品，車用電子訂單能見度達一年、持續與各大車廠保持合作、提升市占率。

元山昨也公告4月營收為4.44億元、年增30.1%，前4月累計營收為14.3億元，年增14.58%，並看第二季為傳統家電採購出貨旺季，生活科技系統事業將穩定向上。不過近日三大法人對元山著墨不多，昨日外資賣超14張。

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