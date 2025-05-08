「危老條例」時程獎勵歸零不再延長 改以規模獎勵取代

立法院內政委員會針對「都更條例」中協議合建部分要建立定型化契約要求內政部部長劉世芳（右）、國土署署長吳欣修（中）進行專案報告，（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「危老條例」時程獎勵確定不再延長，會直接歸零落日，改以規模獎勵取代。內政部今早在立法院專案報告，國土署署長吳欣修指出，過去因為時程獎勵逐年遞減，造成不少小基地危老案搶著送件，為避免基地規模太小的危老案還擁有如此高的容積獎勵的情形再出現，因此，時程獎勵歸零後就直接落日，改以規模獎勵來取代。

立法院內政委員會今針對「都更條例」中協議合建部分要建立定型化契約要求內政部進行專案報告，對此，吳欣修指出，協議合建牽扯到私權契約，而且樣態太多，像是合建分屋、分售、分層，甚至易地協議或是股東方式進行，很難以通案方式訂定可記載不可記載，希望能夠以注意事項方式進行，目前雙北市均已有訂出注意事項。

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都更協議合建將制定注意事項

除與地方政府開會討論合建協議的注意事項外，也希望整合協議合建曾出現的各類型糾紛，進行分類透過輔導團或是平台公開讓民眾參考，預計年底前就會有初步結果。

至於，目前全國都更案、危老案等各類進度，根據內政部彙整，截至今年3月底，全國累積核定的都更案已達1222件，而危老申請案則累積達4508案，已核准4197案，至於，全國完成結構安全性能評估的案件數則將近2萬件、約1萬9928件。

對於內政部即將推動的3年50億、500棟的「老宅延壽規劃」，吳欣修指出，主要補助對象是4至6層結構無虞的老屋，而這些老屋屬於小規模社區，少則只有8戶、多則十餘戶，能夠加速整合申請速度，不過，吳欣修也指出，該補助計畫是一整棟為申請單位，所以基本上可能會有不同意戶出現，因此，未來也會研擬達到一定比率，不一定要百分百同意才能申請補助。

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