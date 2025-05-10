西莎用大數據 為寵物量身打造愛的配方

西莎所屬的瑪氏亞太區寵物營養研發中心佔地3360平方公尺，飼養50多隻狗及100多隻貓，每日有員工陪寵物玩至少一小時。

（西莎提供）

〔財經頻道／綜合報導〕

近年來，台灣養寵物的風氣日益興盛，「不生小孩只養毛孩」的社會風氣，使得飼主非常重視寵物的食物。西莎為因應市場需求，特別在在泰國營運結合營養科學分析、寵物行為觀察和大數據應用的「亞太區寵物營養研發中心」，以及導入高標準自動化與品質控管流程的「寵物照護Pakchong工廠」。

截至2023年，全國家犬數約為148萬隻，家貓數約為131萬隻，兩年內分別成長19%與50%，顯示出飼養貓咪的趨勢快速上升 。飼養寵物的家庭比例也達到28.3%，較2021年增加6.7% 。這些數據顯示，寵物已成為許多家庭的重要成員，帶動相關產業的蓬勃發展。

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西莎所屬的瑪氏亞太區寵物營養研發中心佔地3360平方公尺，飼養50多隻狗及100多隻貓，專家們透過觀察寵物行為並進行營養、適口性、消化率方面的研究，作為旗下眾多寵物食品品牌的研發後盾，並挹注資源針對不同品種、年齡犬貓的特殊需求推出特別配方。

以貓為例，每隻貓有專屬、置入識別系統的電子餵食器，藉此準確觀察配方偏好及進食狀態，是泰國首家實施電子化攝取餵食行為數據的機構。除了提供營養需求，甚至每日有員工陪貓玩至少一小時，以及寬敞的戶外遊樂區讓狗活動奔跑，充分滿足寵物的身心健康。

為了讓毛孩吃得安心、健康，每一份西莎產品都選用優質食材，並遵循公司最高生產標準。「我們的品牌使命很簡單，就是讓寵物的生活變得更美好！」瑪氏亞洲市場寵物營養研發總監Nopparat Dejnarongsak說，我們傾聽飼主需求、搜集反饋，觀察寵物對不同產品的反應，如產品太乾或太濕而影響排泄物狀況，都會在研發階段調整質地；除了完整均衡的營養也重視安全、合規性，不但遵循公司品質標準，也遵守各國政府之相關法規。

Nopparat Dejnarongsak說，西莎等瑪氏旗下的寵物食品都以研發中心的數據為不同體型與年齡的犬貓提供精準營養。例如幼犬幼貓成長速度快，需要補鈣、磷及維生素促進發育；老齡犬貓活動力下降，要透過食品補充活力同時調控熱量；長毛貓則加入助排毛與消化的纖維；中小型犬口腔及胃容量較小，飼料顆粒和攝取份量相對也會變小，單份量所需要的營養密度便高於大型犬，加上飼主工作忙碌，需要可以快速方便餵食的包裝，因此西莎也特別受到寵物家長喜愛。

西莎等瑪氏旗下的寵物食品都以研發中心的數據為不同體型與年齡的犬貓提供精準營養。

（西莎提供）

瑪氏亞太區寵物營養研發中心飼養的貓，每隻貓有專屬、置入識別系統的電子餵食器，藉此準確觀察配方偏好及進食狀態。

（西莎提供）

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