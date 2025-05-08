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崇越科技：子公司光宇工程僅擔任環評技術顧問 無涉及開發東部風電

2025/05/08 10:54

崇越科技表示，子公司光宇工程僅擔任環評技術顧問，無涉及開發東部風電（崇越科技提供）崇越科技表示，子公司光宇工程僅擔任環評技術顧問，無涉及開發東部風電（崇越科技提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕針對媒體報導崇越科技（5434）子公司開發台東風電一事，崇越科技表示，光宇工程為該公司投資的子公司，是一家從事環境影響評估的專業公司，澄清光宇工程在台東風電案中僅擔任環評技術顧問，與開發本身無關。

藍營立委昨質疑，有意在台東海岸設置風機發電的東成電力公司聯絡電話與地址，與經濟部長郭智輝相關的崇越科技子公司「光宇工程顧問」完全一致，質疑郭智輝涉及圖利崇越相關企業從事風電產業、破壞台東海岸景觀等。

關於東成風力發電計畫，崇越科技說明，光宇長期協助政府及企業進行環境調查與評估工作，秉持中立、專業立場，提供科學分析與建議，此案僅受台亞風能股份有限公司委託，執行「前期環境影響評估」作業，並不參與任何開發、投資或經營行為，也與開發決策無涉。

有關外界提及「聯繫處為光宇公司」，是因環評法規定，開發案於公告期間須提供聯絡人資訊，業主可委由環評顧問暫代處理公眾意見蒐集事宜。光宇僅依業主指示協助作業，所有資料及意見將交由開發單位統籌處理。

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