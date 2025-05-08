晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「這國」搶頭香！川普首個貿易協議曝光 《紐時》搶先揭密

2025/05/08 10:52

3位知情人士透露，川普預計將於週四（8日）宣布，美國即將與英國達成一項貿易協議。（歐新社）3位知情人士透露，川普預計將於週四（8日）宣布，美國即將與英國達成一項貿易協議。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（7日）晚間在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上稱：「明天上午10點，橢圓形辦公室將舉行重大新聞發布會，宣布與一個『重要且備受尊敬』的國家的重大貿易協議。這將是眾多協議中的第一個！」，儘管文中沒有具體說明是與哪個國家簽署。但外媒指出，這個國家就是英國。

《紐約時報》報導，據3位知情人士透露，川普預計將於週四（8日）宣布，美國即將與英國達成一項貿易協議。

白宮發言人對此沒有評論，僅表示一切以川普總統貼文為準。位於華盛頓的英國大使館則未回應置評請求。

報導提到，若協議成真，這將是川普對多個貿易夥伴實施高額關稅後，美國第一個達成的貿易協議。當時川普宣布暫時中止部分關稅，以便其他國家和美國有談判的空間。

目前協議細節尚未公開。不過雙方討論的內容，可能包括英國降低對美國汽車與農產品的關稅，以及取消英國對美國科技公司的稅收。但尚不清楚協議是否已正式敲定，或只是先宣布一項框架性協議，未來幾個月再進一步談判。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財