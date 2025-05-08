「這國」搶頭香！川普首個貿易協議曝光 《紐時》搶先揭密

3位知情人士透露，川普預計將於週四（8日）宣布，美國即將與英國達成一項貿易協議。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（7日）晚間在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上稱：「明天上午10點，橢圓形辦公室將舉行重大新聞發布會，宣布與一個『重要且備受尊敬』的國家的重大貿易協議。這將是眾多協議中的第一個！」，儘管文中沒有具體說明是與哪個國家簽署。但外媒指出，這個國家就是英國。

《紐約時報》報導，據3位知情人士透露，川普預計將於週四（8日）宣布，美國即將與英國達成一項貿易協議。

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白宮發言人對此沒有評論，僅表示一切以川普總統貼文為準。位於華盛頓的英國大使館則未回應置評請求。

報導提到，若協議成真，這將是川普對多個貿易夥伴實施高額關稅後，美國第一個達成的貿易協議。當時川普宣布暫時中止部分關稅，以便其他國家和美國有談判的空間。

目前協議細節尚未公開。不過雙方討論的內容，可能包括英國降低對美國汽車與農產品的關稅，以及取消英國對美國科技公司的稅收。但尚不清楚協議是否已正式敲定，或只是先宣布一項框架性協議，未來幾個月再進一步談判。

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