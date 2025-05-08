焦點股》精英：首季賺贏2024全年 漲停慶祝

精英電腦2025年首季每股盈餘1.02元，終止連兩季虧損，單季賺贏2024全年。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕精英電腦（2331）昨（7日）盤後公告2025年首季每股盈餘（EPS）1.02元，終止連兩季虧損，單季賺贏2024全年，表現超乎市場預期，今日開盤股價大漲，截至上午10時13分攻上漲停價16.9元，成交量2647張，尚有4449張漲停價委買單尚未成交。

精英前董事長鍾依文於去年8月8日董事會後請辭董事長、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位之後，新任董座王光祥於同年8月30日上任，內部高階主管人事後續也有所異動，其中，獨立董事席次至今年2月13日辭任暨董事變動達三分之一，今年首季轉虧為盈，市場認為精英新營運團隊已步上軌道。

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王光祥將於今年5月29日主持精英電腦年度股東常會，王於最新營業報告書中表示，因應美國川普總統上任、貿易戰和地緣政治緊張局勢等的全球性挑戰，集團將擴大投資泰國製造中心產能，以滿足客戶訂單調配需求，銷售策略更涵蓋原廠委託設計製造（ODM）、物聯網（IOT）與銷售通路等。

王光祥說，未來公司專注開發的產品包括AMD 、MoDT（Mobile on DeskTop）機種，以及提供 L10 等級的零部件解決方案。透過深化與客戶的合作關係，積極拓展非桌上型電腦（Non-DT）等產品市場，也進軍商用DC充電樁市場並拓展美國客戶，同時強化技術支援，提供從安裝、培訓、RMA等高效一條龍服務。

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