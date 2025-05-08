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楊金龍重申美方未施壓匯率 談話結巴是因為口才不好

2025/05/08 10:37

央行總裁楊金龍今（8）日出席立法院財政委員會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）央行總裁楊金龍今（8）日出席立法院財政委員會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行楊金龍今日於立法院財委會專案報告並備質詢時重申，新台幣日前一連兩日暴力升值主要市場預期太強，並未受到美方施壓，先前記者會談話結巴是因為口才不好，不是有難言之隱或是說謊，他有信心，若是以美國財政部先前公布的匯率操縱國3項標準，台灣只會續列觀察名單。

新台幣在5月2日、5日一連兩天狂飆近2元，兩個交易日升值逾6%，升幅之大前所未見，外界質疑央行護盤不力，楊金龍5日親上火線說明，卻被有心人士解讀，楊金龍談話「結結巴巴」，似乎有難言之隱，讓市場更加害怕。

楊金龍今日在國民黨立委林德福、賴士葆質詢時分別澄清，楊金龍坦言，「我在5月5日的說明中可能因表達不順顯得結巴，是因為口才不好，並非有難言之隱，也不是說謊」，他並強調央行新聞稿中所陳述的皆為事實，無須懷疑。

楊金龍強調，央行在5月1日、2日與5日都公開澄清，並未受到美方壓力要求升值新台幣。那兩天台幣大幅升值主要是市場過強的預期心理，不過這兩天供需已逐步平衡。楊金龍也再度呼籲市場評論人員節制，避免激化非理性波動。

川普2.0是否可能透過關稅與匯率手段重建全球秩序？楊金龍指出，美國最主要重點還是在關稅，在匯率上，楊重申，美方並未對我們施壓。

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