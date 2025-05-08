寵物經濟夯！Coupang酷澎公布「毛孩最愛糧食」排行

Coupang酷澎根據2025年第1季熱銷數據，公布最新犬貓糧排行榜。（Coupang酷澎提供）

歐祥義／核稿編輯

〔記者唐芃菲／綜合報導〕隨著毛孩成為家庭中不可或缺的一員，Coupang酷澎根據2025年第1季熱銷數據，公布最新犬貓糧排行榜，反映出市場動能持續增長。

Coupang酷澎表示，曾有調查指台灣毛孩父母上班族每月為寵物支出至少1850元，從入口的飼料、零食把關食品安全，並依據不同年紀、品種、飲食習慣選擇專屬的貓咪飼料，可見疼愛之程度。

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2025年第1季Coupang酷澎貓糧和狗糧熱銷排名榜。（Coupang酷澎提供）

根據酷澎數據顯示，上季穩居榜首的MIT狗糧LitoMon怪獸部落本季表現仍舊搶眼，進口品牌ROYAL CANIN皇家則奪下貓糧冠軍。

ROYAL CANIN皇家擁有多元配方，幾乎每隻貓咪都能找到合適選擇，成為換糧首選，銷售名次從去年第4季第4名躍升至本季第1。

INABA Ciao啾嚕的美味肉泥與多款零食罐深受貓咪喜愛，推升其至本季第2名；SEEDS惜時則以大份量主食罐為主力，穩坐第3名，滿足愛貓「吃得好又吃得飽」的需求。

博東客代理的Mobby莫比貓糧，自2024年末第7名竄升至第5，春季換毛旺季推出的化毛低卡配方，更符合飼主對健康飲食的重視。

另Hill's希爾思則專注於泌尿道與毛球控制配方，連續兩季進入前6名，展現品牌在功能性飼料市場的穩定成長。

犬糧方面，LitoMon怪獸部落全系列主打台灣製造、100%鮮肉製成，並定期自主檢驗，連續兩季稱霸Coupang酷澎犬糧榜首，深受重視食安的飼主青睞。

IQ Dog聰明狗與CLASSIC PETS加好寶同屬本土品牌好侶，結合均衡營養與實惠價格，本季躍居第2名。

福壽實業旗下Expert艾思柏添加台灣紅藜，展現以在地原料守護毛孩的決心，本季排名升至第5。

全球品牌Mars瑪氏則以Pedigree寶路、Cesar西莎與Greenies健綠多品牌布局，從第4名微幅上升至第3，穩固其在市場的全面覆蓋力。

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