焦點股》台光電：獲利亮眼 股價飆史高

台光電獲利表現亮眼，今日股價飆上歷史新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠台光電（2383）首季獲利優於預期，大賺一股本，創下新高，受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，首季營收達216.8億元、毛利率30.4%、營業利益率20.9%及稅後淨利率16.0%均創單季新高，稅後淨利34.7億元，每股稅後盈餘達10.01元，內外資連續4個交易日買進台光電，台光電今日早盤股價大漲，飆上歷史新高。

截至9:32分左右，台光電股價大漲4.74%，暫報641元，盤中一度來到650元，成交量逾4700張，已超越上個交易日。

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台光電對今年全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，台光電表示，從AI應用、雲端服務、邊緣運算、至低軌衛星，預期都將維持成長動能，全年營運前景可期。

至於產能規劃，台光電亦展現企圖心，為因應市場強勁需求，今年從第2季至第4季在中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，今年總產能增加20%以上，台光電在規模上的領先將進一步擴大。

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