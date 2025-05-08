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台股開盤》AI晶片禁令擬撤銷 台積電領攻指數漲逾170點

2025/05/08 09:14

AI晶片禁令擬撤銷，台積電領電子反攻，早盤指數漲170點（資料照）AI晶片禁令擬撤銷，台積電領電子反攻，早盤指數漲170點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會宣佈利率按兵不動符合預期，加上美國商務部證實川普擬撤銷AI晶片出口禁令，激勵輝達等AI股走揚，台積電ADR也上漲1.31%，受此激勵，台股週四在台積電開盤漲5元帶動，指數開盤漲13.16點，以20559.65點開出，在AI、矽智財、ABF載板等電子股全面走揚，指數開高走高，漲逾170點，站上20700點。

彭博社報導，川普政府準備撤銷拜登執政時期的《AI擴散規則》，該新規不會按計畫5月15日執行，而美商務部發言人證實了這項計畫，受此激勵，晶片股在美股尾盤拉升，費城半導體指數一度漲超2%，終場收漲1.74%，而輝達終場則上漲3.1%、超微漲1.76%、博通漲2.36%、台積電ADR漲1.31%。

至於美其他3大指數也全面走揚，道瓊工業指數上漲284.97點，漲幅0.70%，那斯達克上漲0.27%，標普500指數上漲0.43%。

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