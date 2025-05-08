台幣暴升 華爾街：嚴重衝擊台灣電子及保險業

外銀估算，如果新台幣強勢走升至今年底，台灣科技公司的每股收益將產生衝擊。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣是全球科技共應鏈的核心節點，但現今新台幣飆升，加劇了人們對構成全球科技供應鏈支柱的本土企業的競爭力和獲利前景的擔憂。《彭博》指出，新台幣強勁上漲，也將為科技帶來麻煩。

摩根大通估算，過去一個月新台幣升值約10%，如果這種情況持續到今年底，可能會對這些科技公司的每股收益產生4-10%的負面影響。

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根據瑞銀集團一份報告指出，在台灣科技行業中，以IC設計業如聯發科等設計和銷售晶片的公司受到匯率的影響較小，因為它們的收入和商品成本都是以美元計算的。報告稱，代工廠和外包裝配與測試供應商，如穩懋半導體公司和日月光科技控股可能會受到更大的打擊。

對此，摩根大通分析師Gokul Hariharan表示，在台灣的科技供應鏈，許多公司的產品以美元報價，但成本是以新台幣計算；因此，新台幣升值將削弱這些公司的毛利率。但有鑑於對沖成本高昂，導致多數公司並不常進行外匯對沖。

《Tom's Hardware》指出，新台幣的強勁升值將對以出口為導向的台灣經濟造成衝擊，特別是電子代工業者的利潤空間恐將受到明顯壓縮，也恐會對全球電子產品造成漲價壓力。

摩根士丹利：台幣升值對保險業是大災難

摩根士丹利表示，台灣是新興市場和亞洲其他地區中對美國收入曝險最大的地區，尤其容易受到關稅上調和貨幣過度升值的影響。新台幣意外走強，對出口商而言是個「壞兆頭」，對持有大量未對沖美國資產的台灣保險公司而言，是一場大災難。

據報導，自3月底以來，台灣加權指數未來12個月的預期獲利已下降約1%。該指數今年已下跌11%，成為在亞洲地區僅次於泰國表現第二差的指數。

景順香港有限公司投資總監威廉·袁 （William Yuen） 指出，自3月份以來，台灣加權指數的負面盈利修正一直與全球增長前景的修正有關，這將影響出口行業的銷售，尤其是指數權重較高的科技行業。如果新台幣的持續強勢，將為市場帶來更多阻力。

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