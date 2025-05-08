油市「2大利空」齊發！國際油價急瀉

國際油價週三（7日）每桶下跌超過1美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對即將舉行的美中貿易談判能否取得突破表示懷疑；而美國和伊朗達成核協議的希望，緩解了市場對供應的擔憂，國際油價週三（7日）每桶下跌超過1美元。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.02美元，跌幅1.73%，收於每桶58.07美元。

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布蘭特原油期貨下跌1.03美元，跌幅1.66%，收於每桶61.12美元。

美中雙方預定在瑞士會面，這可能是解決持續擾亂全球經濟的貿易戰的第一步。

Axi的市場分析師杜亞特（Thiago Duarte）表示：「雖然這次會面可能象徵某種緩和，但外界對談判有突破的期待仍然很低，除非美方獲得重大貿易讓步，否則雙邊局勢似乎不太可能進一步緩和。」

美國副總統范斯（ JD Vance）則表示，美國與伊朗的談判「目前為止進展良好」，並表示雙方將達成協議，該協議能使伊朗重新融入全球經濟，同時阻止其取得核武。

Price Futures Group的資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「美國有可能會解除對伊朗原油的制裁，而目前伊朗原油正處於最大壓力制裁之下。」

在美國與伊朗第4輪談判延期後，美國威脅對伊朗實施二級制裁。伊朗的石油日產量超過 300 萬桶，約佔全球產量的 3%。

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