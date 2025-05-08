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川普關稅衝擊有多大？晴雨表會說話 華爾街緊盯「3數據」

2025/05/08 10:57

華爾街緊盯港口、卡車和供應鏈數據，掌握最新的關稅衝擊。（歐新社）華爾街緊盯港口、卡車和供應鏈數據，掌握最新的關稅衝擊。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普向全球祭出關稅戰，但卻燒到美國自己，近期出現進口量重挫、出口貨運也出現全面性下滑。據報導，為持續掌握關稅衝擊的影響性，華爾街緊盯港口、卡車和供應鏈等3數據，期望透過「市場晴雨表」找尋早期跡象。

數據顯示，美國洛杉磯港本週的進口量預計將與去年同期相比下降35%，卡車運輸公司也正在減少重型卡車的訂單，3月份北美重型卡車訂單取消率創近兩年新高。至於供應鏈壓力顯現，全球供應鏈指數跌至5年低點。

分析師指出，在經濟前景不明朗時，投資者通常會關注航運和物流數據，運輸類股，這些數據往往被視為市場的「晴雨表」。在新冠肺炎疫情期間，以及2008-09年金融危機時，投資者也追蹤了煤炭、糧食和化肥等商品的運費指數等變化。

專家指出，美國道瓊運輸平均指數追蹤航運、鐵路和物流公司的股票，今年的表現落後於藍籌股道瓊工業指數9個百分點以上，是過去十年中表現最差的。另外，值得注意的，包括JB Hunt Transport Services、Knight-Swift Transportation Holdings等美國大型貨運公司的股價，在今年出現暴跌。

據報導，自從川普政府於4月對中國商品實施145%高額關稅後，美國多數港口出口量大減。根據貨運追蹤平台Vizion的最新數據，波特蘭港 （Portland） 減幅高達51%，塔科馬港 （Tacoma）下滑28%，這些港口主要出口玉米、大豆與牛肉等農產品至亞洲市場。

另外，洛杉磯港的貨運量也年減35%、喬治亞州薩凡納港（Savannah）減少13%、維吉尼亞州諾福克港（Norfolk）也減少12%。冷鏈商品重鎮奧克蘭港 （Oakland）與其他西岸大港也難以倖免，顯示美國正臨的出口困境並非局部問題。

據報導，目前美國許多企業已暫停了運輸預訂，總部位於舊金山的貨運代理公司Flexport的執行長Ryan Petersen表示，自4月9日以來，部分國家至美國的貨櫃運輸預訂量下降了60%。遠洋運輸公司也紛紛取消跨太平洋前往美國的航線。根據Flexport數據顯示，截至5月4日當週，近30%的此類航次被取消。

隨著北美製造業活動減少，GEP全球供應鏈波動指數在3月觸及5年低點。該指數基於標普全球對40個國家/地區27000家企業的月度調查，衡量商品需求、庫存水準和運輸成本等因素。GEP 諮詢副總裁John Piatek指出，企業在4月份進一步削減支出，為「更糟糕的經濟狀況」做準備。

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