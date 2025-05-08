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金正恩砸大錢圓觀光夢！北韓「超大型海濱度假村」6月開幕

2025/05/08 14:37

北韓官媒朝中社在去年12月，所釋出的元山葛麻海岸旅遊區狀況。（圖擷取自朝中社）北韓官媒朝中社在去年12月，所釋出的元山葛麻海岸旅遊區狀況。（圖擷取自朝中社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北韓領導人金正恩打算將東部的港口城市元山市打造成旅遊城市，他自2014年起就在元山市葛麻半島，規劃一個大型海濱旅遊度假村，儘管歷經了多次延宕，但目前計劃在2025年6月開放，外界認為，北韓可能會將此視為吸引外匯的一個管道，但專家同時質疑，該景點是否能吸引大量國際遊客？

《商業內幕》報導，去年10月，網路上流傳一段俄羅斯遊客在北韓海灘悠閒度假的影片，之後迅速爆紅，該海灘位於北韓元山市的葛麻半島，如今已建設了數十家飯店與公寓建築。

根據不同報告，這個名為「元山葛麻海岸旅遊區」度假村的規模，從7000間到高達2萬間客房不等，若屬實，這可能是全球單一業主擁有的最大海灘度假村之一。美國智庫RAND公司的北韓問題專家班奈特（Bruce W. Bennett）說：「這是金正恩目前在觀光領域中最大規模的建設項目，遠遠超越過往其他計畫。」

報導提到，金正恩的夢想是打造一個具世界水準的大型觀光專案，既能向外界展示他的極權體制，也能對內凝聚政權正當性，並為國家賺取外匯收入。但問題在於，誰會去？

北韓駐英國大使館沒有對《商業內幕》的詢問做出回應。

元山葛麻海岸旅遊區的夜間狀況。（圖擷取自朝中社）元山葛麻海岸旅遊區的夜間狀況。（圖擷取自朝中社）

元山葛麻海岸旅遊區最早在2014年宣布，但已多次延期。2019年首次延期時，金正恩解釋，他是不願為了趕工而犧牲品質。當時分析人士猜測，這可能與國際制裁導致的進口受限有關。後來遇上新冠疫情，最終預計在6月開幕，這代表北韓可能即將重新開放國際觀光。

北韓今年2月曾接待一小批外國遊客，之後再次封閉邊境，旅遊業者正密切關注後續發展。

北韓官媒2014年曾報導，這座佔地3460英畝（約1400公頃）的園區，未來將包含「水下飯店、花卉公園、國際會議廳、展覽館與博覽館」等設施，並提供各種價位的飯店、公寓與住宅。該處地點原本就是北韓民眾的熱門國內旅遊地點，附近的松濤園（Songdowon）有國際兒童營地，更遠處還有馬息領滑雪場（Masikryong Ski Resort）。

多位專家對元山葛麻海岸旅遊區，是否具備大規模吸引國際遊客的潛力表示質疑態度，因為雖然風景極佳，但就如同RAND的班奈特所言：「這裡不是佛羅里達，是北韓。」

北韓未公布整體預算，但早在2019年，金正恩就曾強調此計劃「投入鉅額資金與勞力」。外界普遍認為，北韓會使用強迫勞動以壓低成本，而全球類似規模的觀光開發案，通常會耗資上億美元。

專家指出，元山葛麻可能會將北韓本國民眾與國際遊客分隔，以防民眾接觸過多外界資訊。班奈特表示，金正恩極度害怕外界訊息會傳到民間，而北韓對於觀光與接待外賓缺乏經驗，也可能讓遊客體驗顯得「不夠自然」。

金正恩和女兒金主愛也在去年底前往當地視察。（圖擷取自朝中社）金正恩和女兒金主愛也在去年底前往當地視察。（圖擷取自朝中社）

最適合成為客源的是南韓民眾，但因政治對立不太可能，其他潛在國際遊客可能來自日本、中國與俄羅斯，其中又以俄羅斯最可能，俄羅斯海參崴已經有旅行社推廣行程，預計7月起推出全包式旅遊方案，基本費用約420美元（約1.28萬元新台幣），但每人還要另外繳交1400美元（約4.27萬元新台幣），這很可能是給北韓政府的抽成。

不過班奈特表示：「一個真正的問題是，俄羅斯遊客是否真的對這麼大規模的度假村感興趣。」青年先鋒旅遊（Young Pioneer Tours）共同創辦人比爾德（Rowan Beard）指出，他不覺得俄羅斯人會想去葛麻，更想去泰國芭達雅、印度果亞或杜拜。

元山葛麻的另一個潛在觀光目標對象，可能是美國總統川普。川普2018年曾鼓勵北韓開發「美麗的海灘」。專家金艾倫（Ellen Kim）指出，雖然北韓短期內不太可能開放美國觀光客入境，但2位領導人都熟悉房地產語言，或許能成為外交進展的切入點。

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