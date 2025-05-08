川普凍未條了！波音計劃新版「空軍一號」2027年交機

新一代「空軍一號」塗裝設計效果圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國空軍一名高層官員週三（7日）表示，波音（Boeing ）已計劃在2027年前交付新版「空軍一號」，以滿足美國總統川普希望在其第2任期結束之前，搭乘到新總統專機的要求。

美國空軍代理助理部長科斯特羅（Darlene Costello）週三（7日）在眾議院軍事委員會上稱：「我們正在檢視為了達成這個交付時程，可能會進行的需求調整，因此我不一定能保證這個時程，但波音的提議是2027年交付。」

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科斯特羅透露，空軍正與白宮協商，釐清從任務能力角度來看，哪些調整屬於可接受範圍，而為加速進度，美國政府已暫時放寬波音在製造設施方面的部分安全規範，使公司能夠「更有效率、更具生產力」進行組裝作業。

科斯特羅提到，仍有數項問題待解決，一旦解決，就能更精確地預估最終交付時程。

波音對此表示，相關細節將由空軍統一說明。

由於波音計畫持續延後，美國政府近期已委託國防承包商L3Harris Technologies，改裝一架先前由卡達政府使用的波音747客機，作為臨時「空軍一號」，來應對波音公司的延誤。根據《華爾街日報》報導，這架臨時專機最快在今年秋季投入使用。

川普上任後仍使用現役型號VC-25A、機齡將近35年的波音747-200型「空軍一號」專機，今年2月中旬，川普曾公開對波音的造機進度表達不滿，但他也說，不會考慮向目前全球唯一另一家生產大型廣體飛機的歐洲「空中巴士（Airbus）」進行採購。

川普在2017年至2021年的第一任期內，與波音協商採購2架新一代空軍一號VC-25B，該機型基於較為現代化的波音747-8，最初預期2024年交付，但由於種種原因，交付時間不斷延後。

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