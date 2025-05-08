美商務部證實川普擬撤銷AI晶片出口禁令，輝達等AI股齊揚（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI出口禁令要撤銷了！彭博社報導，川普政府準備撤銷拜登執政時期的《AI擴散規則》，該新規不會按計畫5月15日執行，而美商務部發言人證實了這項計畫，受此激勵，輝達、超微等AI股股價全面走揚。

受此消息激勵，晶片股在美股尾盤拉升，費城半導體指數一度漲超2%，終場收漲1.74%，而輝達終場則上漲3.1%、超微漲1.76%、博通漲2.36%、台積電ADR漲1.31%。

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CNBC報導，美國商務部發言人在1份聲明中表示，拜登的人工智慧規則過於複雜，官僚主義嚴重，會阻礙美國的創新。我們將用1項更簡單的規則取而代之，以釋放美國的創新潛力，並確保美國在人工智慧領域的主導地位。

《AI擴散規則》是在拜登政府任期最後幾天提出的，它將各國劃分為3個不同的等級，每個等級對輝達、AMD等公司生產的先進AI晶片是否獲得美國政府的批准有不同的限制。

對於上述消息，輝達拒絕置評。

AMD執行長蘇姿豐丰週三向CNBC表示，美國應該在出於國家安全考慮限制晶片獲取管道與提供獲取管道之間取得平衡，這將促進美國晶片產業的發展。

英偉達執行長黃仁勳本週稍早表示，被排除在中國人工智慧市場之外將是「巨大的損失」。

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