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Fed利率按兵不動！道瓊升284點 台積電ADR漲1.31％

2025/05/08 06:02

週三美股上漲。（彭博社）週三美股上漲。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦準備理事會（Fed）宣布，維持利率在4.25%至4.5%區間，符合外界預期，週三美股收紅，道瓊工業指數上漲284.97點，漲幅0.70%，那斯達克上漲0.27%，標普500指數上漲0.43%，費城半導體指數勁揚1.74%，台積電ADR上漲1.31%，收在174.54美元。

綜合外媒報導，Fed週三維持利率不變，但表示通膨和失業率上升的風險加劇，在美國央行努力應對川普政府關稅政策的影響之際，進一步給經濟前景蒙上陰影。

Fed主席鮑爾在記者會上承認，不確定性已經影響了個人和企業的情緒，但經濟本身仍然健康。此外，他表示，如果經濟數據支持，降息是可能的，但在情況更加明朗之前，Fed不能先發制人地改變政策。Fed的政策需要靈活，相信當前的貨幣政策立場能夠及時應對潛在的經濟發展。

個股方面，Google母公司Alphabet表現疲軟下跌超過7%，拉低標普500通訊服務板塊。iPhone製造商蘋果高層表示，該公司正在嘗試在其網頁瀏覽器中添加人工智慧搜尋選項的可能性，蘋果收盤下跌1.1%。據傳川普將結束晶片出口限制，輝達上漲3.1%。

道瓊工業指數上漲284.97點或0.7%，收41113.97點。

那斯達克指數上漲48.5點或0.27%，收17738.16點。

S&P 500指數上漲24.37點或0.43%，收5631.28點。

費城半導體指數上漲75.17點或1.74%，收4386.36點。

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