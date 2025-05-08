打造資本護國神山 吳東亮︰新新併是金融整併新開端

台新金控董事長吳東亮接受專訪表示，「新新併」是金融整併新開端，國內銀行家數過多，合併是必然的（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫、吳欣恬／專訪〕打造資本市場的護國神山，台新金控董事長吳東亮接受本報專訪表示，「新新併」是金融整併的一個開端，這個合併案，除了涵蓋超過2百個實體分行，將運用「虛實整合」，從線上到線下，未來將充分發揮一加一大於二。

歷經超過二十年的時間，台新金與新光金兩家民營金控，終於將在今年七月二十四日合併，也將是台灣首宗金融控股公司「合意併購案」。

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回顧過去，吳東亮指出，新新併這議題，從提出來討論，到後來逐漸要落實，毫無疑問，每個過程都是挑戰；兩年前，也就是台新三十周年慶，我提到六個字，「認真」「創新」「永續」，這代表我們的基本精神，一定會繼續下去。

吳東亮表示，台新加上新光，兩家公司我們客數有一千萬人，大大小小，有上百萬股東和三萬名員工；他強調，台灣是我們的根，所以，把根顧好是最基本的，尤其，這幾年來，我們秉持三大重點，包括：深根台灣、立足亞洲及面向世界。

此外，台新這幾年也持續擴張觸角，包括馬來西亞、新加坡，還有上海、泰國、緬甸、日本、菲律賓等，甚至考慮要到印度發展；基本上，就是跟著台灣金融業的腳步，因為這是最好的策略，也是最安全的，跟著客戶走。

吳東亮直言，我國金融業產值占整體GDP比重僅６%，實在太小，光是銀行在全世界百大中，台灣卻一家都沒有，國銀要以拚進世界百大為目標。

「國內銀行擴大整併，是必然的。」吳東亮表示，過去就說過，台灣的銀行家數過多（overbanking）；另一方面，我們卻連一家世界一百大銀行都沒有，像韓國、日本至少都有五、六家，他強調，競爭是難免，金融業不要怕競爭。

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