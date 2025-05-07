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傳被砍價降成本？供應商：台積電反而吸收所有關稅成本

2025/05/07 21:39

傳台積電被砍價降成本？對此，供應商表示，台積電反而吸收所有關稅成本。（記者洪友芳攝）傳台積電被砍價降成本？對此，供應商表示，台積電反而吸收所有關稅成本。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國政府將公布晶片的關稅政策，加上新台幣猛升值，近期傳出台積電要供應商配合降低成本，對下半年重新報價，意即要砍供應商價格，多家供應商皆表示，沒有收到台積電此相關通知，有供應商甚至指出，台積電不僅沒砍價，還全額吸收運到美國貨物的關稅成本。

台積電與供應商大多採年度議價，近期傳出台積電通知供應商展開下半年報價，配合關稅措施，以降低成本。多家設備、材料供應商皆表示，沒有收到台積電此相關通知。

上月川普實施全面性的加徵10%關稅，有的供應商指出，台積電生產的晶片雖還不是加徵關稅的貨品，但運到美國廠的設備或材料等，有的是加徵關稅範圍的項目，台積電為了順利生產，不僅沒有要供應商分攤關稅成本，還吸收運到美國的關稅成本。

帆宣董事長高新明今也公開表示，台積電與帆宣長期緊密合作，到目前為止，還沒收到台積電要供應商降價的訊息，但台積如果有提出這項要求，帆宣一定會衡量經營條件，盡力配合。

川普將公布晶片的關稅政策，高新明表示，稅率多少還不知，等稅率公布後，預期各家公司會依情況進行對策調整，他相信經濟部應已有因應方案，部長郭智輝對產業也相當熟悉。

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