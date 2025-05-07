支援傳產AI升級 經部釋出50條法人AI試製線

經濟部責請產業技術研發的法人機構，開放50條最先進設備的AI試製線，協助傳產升級。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應關稅變局，為協助中小企業AI升級，經濟部責請工研院、金屬中心、紡織所等產業技術研發的法人機構開放50條最先進設備的AI試製線，鎖定如工具機、水五金、金屬製品、紡織、塑橡膠及食品等傳統產業。

經濟部產業技術司與中小及新創企業署（中企署）今（7日）共同宣布，50條最先進設備的AI試製線將陸續釋出，目前每條試製線每年有500人的培訓量，一年提供2.5萬人次的培訓量能。

請繼續往下閱讀...

技術司長郭肇中表示，為培育百工百業AI人才，經濟部自去年5月開始，透過線上及實體的教學，已培養近７萬名AI人才。國內企業面臨國際變局，只有提升價值及降低成本才能確保本身競爭力，因此技術司這次推動研發法人開發出來的50條AI試製線，將導入各領域最新AI智慧機台。

過往法人設施主要用於法人內部先進技術研發，較少開放業界參與。郭肇中表示，試製線這次將開放給業界進行創新產品的開發，包括設計、試製與品檢等工序，縮短開發時程、提升創新效率，企業員工亦可實地操作智慧機台，參與實作訓練，深化對AI應用的理解與技能養成，業者在參與過程中如確認試製流程具高度實用性，更可直接將AI導入經驗與技術模組帶回自家公司，快速複製應用。

中企署長李冠志表示，國際經貿情勢與供應鏈重組的壓力下，中小企業的應變能力與數位轉型的速度與彈性至關重要，經濟部推動產業AI化政策，特別鎖定如工具機、水五金、金屬製品、紡織、塑橡膠及食品等深受影響且具外銷實力的重點產業，與專業法人機構合作。

李冠志續指，此外更強調實務習作與應用，今天開始第一波「AI應用導入實務課程」，直接協助業者在法人試量產的產線上，學習建構智慧製造應用，提升供應鏈韌性，目標是協助中小企業成功導入AI工具，讓AI技術可以落地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法