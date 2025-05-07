中華電信攜手長榮海運 打造全國首座5G自動化貨櫃中心

高雄港長榮第七貨櫃中心。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今（7）日在高雄港長榮第七貨櫃中心，展示以5G企業專網打造全國首座5G自動化貨櫃中心，中華電信表示，長榮海運第七貨櫃中心的成功導入5G企業專網，不僅提升了貨櫃處理的效率和安全性，更為智慧港口的發展奠定了堅實的基礎，為台灣航運業樹立了智慧海港的新標杆。

中華電信積極推展5G垂直應用服務，參與數位發展部推動5G網路建設政府補助計畫，公私協力加速5G應用推廣至各行各業，促進產業數位轉型。

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中華電信技術長黃志雄指出，今年以來國際上經濟情勢變化，劇烈的全球景氣波動，一再考驗港口與航商的經營能力，中華電信很榮幸可以協助高雄港第七貨櫃中心建置5G企業專網，充分運用5G特性，打造現代化的全自動櫃場，實現智慧海港的終極目標。

長榮海運協理吳岳峯表示，長榮第七貨櫃中心的全面啟用象徵在運能上的自動化和智慧化重大突破，提升港口競爭力的同時，更展現出環境友好、智慧節能下的營運能力。第七貨櫃中心不僅是長榮的重大投資，更是對航運產業永續發展的堅定承諾。

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