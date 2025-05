穎崴Q1每股獲利達17.21元 創單季新高

穎崴董事長王嘉煌喊。(資料照)

〔記者洪友芳/新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴(6515)於今(7)日召開董事會通過經會計師核閱的第一季財報,營收為新台幣22.97億元,季增49.25%、年增114.07%;毛利率為49%,季增1個百分點、年增6個百分點;歸屬母公司稅後淨利為6.13億元,較上季的3.57億元、1.99億元顯著成長,創單季獲利新高,每股稅後淨利達17.21元,超過去年上半年的12.33元。

穎崴表示,因AI及GPU客戶持續拉貨,帶動公司全產品線於第一季出貨量創高,營收及獲利雙創單季歷史新高,因產品組合使毛利率維持在高檔、達49%。

穎崴指出,公司產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝,AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上,近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商,來自產品策略與AI趨勢所帶動。

穎崴表示,近期產業局勢因總體經濟環境變動帶來不確定性,公司將持續觀察匯率變動,同時關注對等關稅議題及全球貿易走向,全球各區域經濟數據和消費市場需求變化,並持續強化風險管理及生產韌性,動態調整營運流程及使生產彈性最大化;同時根據客戶需求以及市場最新局勢,提供最彈性與即時的在地服務。

東南亞半導體展(SEMICON SEA)將於5月20日登場,適逢東南亞半導體展30周年慶,主題為「攜手同行—共創穩健未來,迎向挑戰、培育韌性(Stronger Together – Collaborating to Navigate Uncertainties and Fostering Resilience)」,除聚焦市場及產業展望、AI先進產品及測試、智慧醫療、永續論壇等,更新增IC設計及AI製造論壇,穎崴將率團參展,深耕並拓展當地業務及市場能見度。

