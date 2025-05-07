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穎崴Q1每股獲利達17.21元 創單季新高

2025/05/07 19:17

穎崴董事長王嘉煌喊。（資料照）穎崴董事長王嘉煌喊。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）於今（7）日召開董事會通過經會計師核閱的第一季財報，營收為新台幣22.97億元，季增49.25%、年增114.07%；毛利率為49%，季增1個百分點、年增6個百分點；歸屬母公司稅後淨利為6.13億元，較上季的3.57億元、1.99億元顯著成長，創單季獲利新高，每股稅後淨利達17.21元，超過去年上半年的12.33元。

穎崴表示，因AI及GPU客戶持續拉貨，帶動公司全產品線於第一季出貨量創高，營收及獲利雙創單季歷史新高，因產品組合使毛利率維持在高檔、達49%。

穎崴指出，公司產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝，AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上，近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商，來自產品策略與AI趨勢所帶動。

穎崴表示，近期產業局勢因總體經濟環境變動帶來不確定性，公司將持續觀察匯率變動，同時關注對等關稅議題及全球貿易走向，全球各區域經濟數據和消費市場需求變化，並持續強化風險管理及生產韌性，動態調整營運流程及使生產彈性最大化；同時根據客戶需求以及市場最新局勢，提供最彈性與即時的在地服務。

東南亞半導體展（SEMICON SEA）將於5月20日登場，適逢東南亞半導體展30周年慶，主題為「攜手同行—共創穩健未來，迎向挑戰、培育韌性（Stronger Together – Collaborating to Navigate Uncertainties and Fostering Resilience）」，除聚焦市場及產業展望、AI先進產品及測試、智慧醫療、永續論壇等，更新增IC設計及AI製造論壇，穎崴將率團參展，深耕並拓展當地業務及市場能見度。

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