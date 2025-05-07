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仁寶釋出量子啟發運算服務 攜手國科會鎖定計算應用

2025/05/07 19:12

仁寶電腦研發的量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」正式攜手國科會投入計算應用。（資料照）仁寶電腦研發的量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」正式攜手國科會投入計算應用。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）研發的量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」獲得國科會補助，由國立成功大學執行的「數位退火研發推動計畫」採用，管理層今天指出，後續將攜手量子國家隊加速研究開發量子啟發運算應用，並幫助生醫產業在藥物開發、與半導體產業在生產最佳化上實現大規模落地應用。

仁寶表示，集團致力於發展各類型電腦應用產品，特別是以圖形處理器（GPU）驅動的加速運算應用產品。目前已有前沿的量子啟發運算產品「Compal GPU Annealer」，利用圖形處理器加速運算，目標解決傳統計算無法高效處理的複雜問題，該產品在多個領域具有廣泛的應用前景，包括金融投資、製造業管理、及生醫科技等。

仁寶提到，公司與量子國家隊已經開始在不同領域合作研究量子啟發運算應用；在生醫領域，Compal GPU Annealer有助於加速化合物分子作用分析計算，精準預測篩選候選化合物，有效提升化合物實驗成功率；在半導體產業，該產品能解決包含光罩設計與製程優化等最佳化問題，能夠顯著提升半導體製造的效率。

仁寶電腦執行副總彭聖華強調，Compal GPU Annealer運算服務在量子國家隊的合作、採用之下，將有助於推動台灣在量子計算領域的技術創新，並促進產業的應用與發展。未來，仁寶將持續深耕量子計算技術的研究與應用，為台灣的科技進步貢獻更多力量。

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