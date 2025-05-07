全家超商Q1稅後淨利年增60.07％ 每股賺1.87元

全家便利商店今天公佈第一季合併營收252.8億元，年增1.64％；稅後淨利為4.18億元，年增60.07%，每股盈餘1.87元，較去年同期增加0.7元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今天公佈第一季合併營收252.8億元，年增1.64％；稅後淨利為4.18億元，年增60.07%，每股盈餘1.87元，較去年同期增加0.7元。

全家表示，第一季稅後淨利大幅成長主要是認列轉投資的中國全家去年投資架構重組後，最終清算的一次性利益約2億元，另外轉投資獲利挹注則來自於支援本業的晉欣食品、福比麵包、屏榮食品，以及子公司全家國際餐飲（7708），營收獲利皆創下同期新高，旗下4餐飲品牌總店數達73家，皆帶動整體集團獲利向上。

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第一季便利商店本業也表現穩健，既存店日均銷售成長，店數於第一季達4,344店，營運規模持續擴大，主要是全家差異化鮮食策略奏效，掌握消費季節需求推出相應新品，如農曆年後輕飲食之健康志向系列鮮食、瞄準開學商機推出365種早餐餐促組合、因應民眾荷包緊縮的經典「狠飽」系列回歸等，皆推升相關品類業績成長。

同時培養深耕新來客族群，因應穆斯林與移工，首度瞄準齋戒月與開齋飲食需求，開發椰棗物料鮮食飲品，並持續擴充東南亞貨架品項；積極對應毛小孩陪伴需求，貓之日話題共感行銷奏效吸引新客轉化，並推出寵物品牌「FamiPets」，全店導入多元小規格商品，高需求商圈引進FamiPets百項專架。

展望第二季，將進入便利商店傳統營運高峰，夏季型商品如Let's Café 、Let's Tea、Fami!ce霜淇淋、冰品飲品皆陸續推出話題新品，並將同步掌握清明連假、端午節節慶商機，業績成長可期。

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