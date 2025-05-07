工研院攜手華南銀行 簽署企業減碳合作合約

工研院與華南商業銀行宣布合作，由工研院副總暨行銷長林佳蓉（右）與華南商業銀行總經理黃俊智（左）代表簽署「強化金融創新策略協助企業永續顧問服務」合作合約，象徵雙方跨界整合科技與金融資源，共同啟動企業減碳行動、邁向淨零未來。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應全球淨零轉型趨勢，並強化金融機構在永續發展中的角色，工研院與華南商業銀行今（7）日舉辦「共創智慧永續論壇」，並正式簽署「強化金融創新策略協助企業永續顧問服務」合作合約，攜手推動針對銀行客戶企業的減碳輔導服務。

雙方合作合約由工研院副總暨行銷長林佳蓉與華南銀行總經理黃俊智代表簽署，象徵雙方跨界整合科技與金融資源，共同啟動企業減碳行動、邁向淨零未來。

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工研院與華南銀行簽約合作涵蓋培育永續人才、永續金融論壇、企業減碳輔導與工作坊等多元形式，實質協助企業落實減碳目標；同時導入資金與創新應用，媒合綠能解方，提升企業節能實力，加速朝向低碳永續經營。

今天論壇聚焦綠色金融工具如何與科技節能相結合，協助企業加速轉型。工研院副總暨行銷長林佳蓉表示，全球綠色金融市場快速成長，根據美國商業研究Market.us報告，年均成長率達21.7%，反映再生能源、節能減碳與ESG投資需求持續升溫。

她說，在此趨勢下，企業若能結合金融工具與創新科技，不僅可掌握淨零轉型契機，更能在全球供應鏈重組中搶得先機。工研院長期深耕淨零技術，並推動淨零策略顧問

此次工研院攜手華南銀行協助企業規劃短中長期的轉型藍圖，打造完整減碳解方，未來也將持續深化跨域合作，推動技術場域驗證與創新應用，結合碳管理平台、專家團隊、技術研發與國際連結，全面協助臺灣產業穩健邁向低碳永續。

華南銀行總經理黃俊智表示，綠色金融是企業永續發展的重要驅動力。華銀近年積極發展綠色金融服務，協助企業落實ESG與碳中和目標。此次與工研院打造「資金＋技術」雙引擎合作模式，是金融與科技跨域共創的實踐典範。未來華銀將持續發揮金融影響力，結合工研院的技術專長，協助更多企業掌握碳管理關鍵、邁向綠色成長。

今天論壇現場匯聚超過百位來自金融、技術與產業界代表，透過跨界對話，共同探討如何整合科技與資金力量，打造具韌性的綠色供應鏈，環境部次長葉俊宏、經濟部能源署副署長吳志偉也特地到場參與並致詞。論壇主題涵蓋「綠色金融資引領碳轉型」、「從AI趨勢掌握綠色轉型商機」與「浮零創新90科技推動分享」，由華南銀行副總經理張炳輝、工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山與工研院產業科技國際發展策略發展所研究經理石立康主講，從政策、技術與實務角度提出趨勢洞察與行動建議。

論壇後半場則聚焦「節能競爭力」、「企業減碳實務分享」及「碳挑戰與轉型策略」，邀請台灣能源技術服務產業發展協會、信華氣體與怡邦精密等產業及企業代表分享實務經驗。綜合座談則以「智慧永續 科技驅動綠色未來」為主題，聚產官研觀點，共同研議永續行動的挑戰、突破與合作機會。

活動現場同步設置「輔導成果展」，邀集信華氣體、鉅輝鋼鐵、觀璃公司、俊侑公司、菁華工業、歐都納、豆之家食品科技、祥圃實業、四維創新材料、聯億通科技等10家業者參展，展示涵蓋低碳製程、再生材料、綠色農業、智慧應用等多元領域的創新成果，展現產業實踐淨零行動與開拓綠色商機的動能。

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