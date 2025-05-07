八方雲集第1季每股賺2.93元 創單季歷史新高

八方雲集今天公佈第一季稅後淨利為1.95億元，每股盈餘2.93元，創下單季歷史新高。 （八方雲集提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集（2753）今天公佈第一季合併營收達21.77億元，年增12.97%，創歷史同期新高；稅後淨利為1.95億元，每股盈餘2.93元，則創下單季歷史新高。

八方雲集表示，第一季的亮眼表現主要來自於集團持續執行的雙主軸策略，一方面透過汰弱留強的品牌展店策略優化營運效能，另一方面則積極開發新品項如梁師傅排骨麵，提供消費者更多元的餐食選擇，消費者購買頻率及客單價上都有明顯提升。

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在海外市場方面，八方雲集美國展店計畫仍會穩健推進，對於美國新一輪關稅政策或國際匯率變動，目前審慎樂觀看待當前局勢，並密切觀察美國與台灣的經濟情勢變化，做好各種應變準備。

現階段仍根據集團在美國發展節奏持續展開，除了原本已經有的11家美國門市以外，今年還有8家門市完成簽約，未來除了加州德州地區展店外，美國其他州及其他國家市場都不排除發展的可能性。

截至2025年第一季，八方雲集集團在全球共有1365家門市，其中台灣1278家、香港76家、美國11家。

展望第二季，八方雲集集團表示將持續進行新商品開發計畫，像是梁社漢排骨品牌於4月推出99元「秘醬雞菲力排（飯/麵）」與「椒鹽雞菲力排（飯/麵）」超值新品等。

同時會加強數位整合行銷力道，尤其數位化已成為餐飲業的重要發展方向，最新開發導入的「八方點」線上系統就是方便消費者可以透過手機掃碼進行快速點餐，為消費者提供更加便利的餐飲服務。

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